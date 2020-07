Speranza: "Nuovo lockdown? Seguire regole per evitarlo"

Fotogramma

"Il nostro auspicio è che non si arrivi più a una chiusura totale, però questo non sta scritto nel cielo, dipende da noi, dipende prima di tutto dai comportamenti di ciascuno di noi. Il mio invito è a continuare a rispettare le tre regole fondamentali delle mascherine, del distanziamento e del lavaggio delle mani, perché quelle ci possono mettere in condizioni oggi di gestire la fase di convivenza col virus". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Firenze dove, insieme al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e all'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, ha visitato il policlinico di Careggi.

"Il nostro auspicio è lavorare perché intanto in un tempo breve la comunità scientifica internazionale possa darci il vaccino e terapie utili, adeguate, che ci consentano di risolvere in via definitiva questa battaglia - ha aggiunto il ministro Speranza - Quindi noi lavoriamo, stiamo investendo anche come Paese e come governo il più possibile sia sulla ricerca del vaccino sia sulla ricerca di terapie".

"Fino a quando non avremo né vaccino né terapia abbiamo bisogno di un atteggiamento di massima cautela, e dove dovessero verificarsi focolai, come pure qua e là sta avvenendo nel nostro paese, dobbiamo essere prontissimi ad intervenire nel più breve tempo possibile, perché più si interviene subito con determinazione e meno il virus si diffonde", ha concluso Speranza.