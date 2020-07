Meteo, da lunedì caldo africano ma tornano violenti temporali

L'estate inizierà a fare sul serio nel corso della prossima settimana, da lunedì infatti uno sprint di calore africano abbraccerà il nostro Paese, ma riuscirà questa volta a durare? In realtà, spiega il team del sito www.iLMeteo.it, man mano che passeranno i giorni i temporali si faranno via via più insistenti e colpiranno talvolta anche con una certa violenza a causa dei forti contrasti termici che si verranno a creare.

Cerchiamo di analizzare nel dettaglio gli ultimi aggiornamenti, tracciando una tendenza giorno per giorno a partire dalla giornata di lunedì 20, quando l'anticiclone di origine subtropicale riuscirà a distendersi verso il bacino del Mediterraneo, inglobando di conseguenza anche il nostro Paese. Ci si aspetta quindi tanto sole da Nord a Sud, con punte massime di temperatura fin verso i 30/32°C, specie sulla Valpadana e sulle regioni tirreniche.

Martedì 21 inizialmente il cielo si manterrà sereno o al più poco nuvoloso su tutta l'Italia. Col passare delle ore, tuttavia, l'infiltrazione di aria più fresca ed instabile in quota provocherà un peggioramento, con possibili temporali sull'arco alpino. Questo sarà il primo campanello d'allarme, segno che l'alta pressione inizierà a cedere sulle regioni del Nord.

E infatti per mercoledì 22 aumenterà sensibilmente il rischio di rovesci temporaleschi durante le ore pomeridiane sulle zone montuose del Nord, su parte delle aree pianeggianti lombarde, piemontesi, venete e sull'Emilia Romagna.

Discorso diverso per il resto del Paese, ancora protetto dallo scudo anticiclonico con tanto sole e temperature diffusamente oltre i 30°C. Giovedì 23 invece temporanea pausa, con bel tempo su tutta l'Italia, salvo qualche isolato temporale sulle Alpi centro orientali.

Venerdì 24 il passaggio di un vortice depressionario in discesa dal Nord Europa potrebbe innescare un fulmineo break instabile in grado di provocare violenti temporali, specie sulle regioni centro-settentrionali.

Attenzione perché a causa dei contrasti termici in atto non sono da escludere eventi meteo intensi come grandinate, nubifragi e forti colpi di vento. A seguire, le condizioni meteo dovrebbero velocemente migliorare rapidamente, specie nel corso del successivo weekend, regalando giornate decisamente più estive, calde e soleggiate su buona parte dei settori.