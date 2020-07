Scuola, mascherina in classe: ecco quando si decide

(Afp)

"Sulla mascherina è il Cts del ministero della Salute che deciderà a fine agosto. Noi le linee guida le abbiamo scritte a giugno, da giugno a settembre ci sono tre mesi, vedremo come andranno i contagi e il Comitato tecnico scientifico ci dirà se usare la mascherina". Lo ha detto il ministro Lucia Azzolina intervenuta su Radiodue.

Ipotesi epidemia: cosa succederebbe in caso di Covid in una scuola? "Questo non lo decide il Miur ma il ministero della Salute con cui stiamo lavorando insieme ai sindacati per chiudere il protocollo di sicurezza per l'avvio dell'anno scolastico a settembre e dare queste risposte", aggiunge precisando: "Ma si esclude un nuovo lockdown collettivo nazionale perchè adesso abbiamo maturato una esperienza e ci stiamo attrezzando".