Mascherine con marchi contraffatti: sequestro a Bari

(Fotogramma)

I finanzieri della Tenenza di Molfetta, in provincia di Bari, nell’ambito di indagini a tutela dei ‘Distretti Industriali’, hanno individuato un laboratorio clandestino per la fabbricazione di capi di abbigliamento in parte contraffatti. L’immobile, utilizzato da un cittadino residente nella città adriatica, era stato allestito di tutto punto: macchine per la cucitura, macchine per la ricamatura, personal computer impiegati anche per apporre sui capi di abbigliamento marchi di prestigiose griffe nazionali ed internazionali.

Singolare è stato il ritrovamento di 23 dispositivi di protezione individuale (mascherine) in tessuto, recanti gli stessi marchi addirittura ricamati. L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa con il sequestro dei capi contraffatti, dell’immobile e dei macchinari. Il titolare dell’attività è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria per ‘contraffazione alterazione o uso di marchi o segni distinti ovvero di brevetti, modelli e disegni’.