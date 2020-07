Migranti, oltre 100 persone in pericolo su gommone alla deriva

Immagini di repertorio (Fotogramma)

L'aereo Moonbird di Sea Watch ha avvistato il gommone in contatto con Alarm Phone che stamani ha lanciato l'sos: "110 vite a rischio nella zona Sar maltese". Il gommone partito dalla Libia è in difficoltà. "La gente è nel panico e chiede aiuto! Abbiamo informato le autorità e chiesto l'immediato avvio di un'operazione di salvataggio", aveva scritto in un tweet Alarm Phone. Successivamente, l'avvistamento da parte di Sea Watch che riferisce: "il tubolare destro si sta sgonfiando e le 100 persone a bordo stanno cercando di svuotare il gommone dall'acqua che vi sta entrando. Il mercantile Cosmo è giunto in area su indicazione di un aereo maltese".

In un altro tweet Sea Watch dice che "l'equipaggio di Moonbird ha avvistato anche, a 4 miglia nautiche dal gommone, un'imbarcazione di legno con circa 70 persone. Crediamo sia l'altra imbarcazione in contatto Alarm Phone. Chiediamo alle autorità di Malta e Italia di cooperare e soccorrere queste persone".