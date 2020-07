Fontana: "Zero morti in Lombardia, stiamo dominando epidemia"

(Fotogramma)

"In Lombardia per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi a causa del Covid-19, questo è il dato più importante nella battaglia al virus. Anche gli altri dati, afferenti contagi e ricoveri, continuano a scendere. La strada intrapresa in questi mesi ci sta portando a dominare l'epidemia, l'impegno dei lombardi resta sempre l'elemento di forza". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta sulla sua pagina Facebook i dati odierni sull'emergenza sanitaria.

"Avremmo desiderato, dopo mesi di sofferenze, occuparci solo di queste buone notizie ma ci tocca dedicarci anche ad altro. Mai mulà! Forza Lombardia", conclude Fontana.

"Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all'ottimismo. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, nove meno di ieri) mente rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi", le parole dell'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera.