Covid, Aifa autorizza 2 nuovi studi su terapie

L'Agenzia italiana del farmaco e il Comitato etico unico nazionale hanno autorizzato altri due studi clinici per il trattamento della malattia Covid-19. Il primo è uno studio di fase II volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di baricitinib (farmaco per l'artrite reumatoide) nel trattamento dei pazienti con polmonite nel contesto di Covid-19, coordinato dalla Fondazione Irccs Policlinico S. Matteo di Pavia.

Il secondo è uno studio prospettico, di fase II, randomizzato, controllato, in doppio cieco che mira a valutare la sicurezza e l'efficacia di ivermectina (un antielmintico) per il trattamento dell’infezione da Sars-CoV-2 in stadio iniziale e per il trattamento della Covid-19. Lo studio è multicentrico e il centro promotore è l’Irccs Sacro Cuore Don Calabria Negrar di Valpolicella (Verona).