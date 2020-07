Strage Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per imputati

Afp

dall'inviata Silvia Mancinelli

Pene dai 10 ai 12 anni per i 6 imputati per il processo sulla strage di Corinaldo. "La procura della Repubblica prende atto della decisione del giudice - commenta la procuratrice capo Monica Garulli - e si riserva di valutare le motivazioni della sentenza quando saranno depositate - mi sembra doveroso sottolineare come grazie all’impegno e agli investigatori ci sia stata una celere risposta da parte delle Istituzioni dello Stato. La sentenza è infatti intervenuta a un anno e mezzo di distanza dai fatti". Per i sei, tutti tra i 21 e i 23 anni, i pubblici ministeri avevano chiesto pene dai 16 ai 18 anni di carcere. Non è stata riconosciuta l’associazione a delinquere.

"Siamo delusi - ha detto uscendo dall’aula il fratello di Benedetta Vitali - non ci aspettavamo questa decisione, siamo amareggiati. Aspettiamo l’altro processo".

Il marito della vittima: "Ai miei figli dirò: giustizia fatta a metà"

"E una sentenza importante, l’impianto accusatorio ha retto, a prescindere dal non riconoscimento dell’associazione per delinquere". Così, all’Adnkronos, l’avvocato Cristian Piccioli, legale della famiglia di Asia Nasoni, morta a 14 anni nella strage. "Come parte civile riteniamo però che questo sia solo il primo tempo - dice - ora arriva il secondo sulla sicurezza del locale e che coinvolge istituzioni, il gestore del locale, i proprietari. Ma una parte di giustizia è stata fatta".