Strage Corinaldo, in tribunale gli imputati della banda dello spray

Sono arrivati al tribunale di Ancona, su due mezzi della Polizia Penitenziaria, gli imputati nel processo per la strage di Corinaldo costata la vita, l’8 dicembre 2018, a cinque minorenni e a una mamma 39enne di Senigallia. Oggi, rimandata solo dall’emergenza Coronavirus, è attesa la sentenza in abbreviato. Per i 6 della ‘banda dello spray, tutti tra i 21 e i 23 anni, i pubblici ministeri hanno chiesto pene dai 16 ai 18 anni di carcere.