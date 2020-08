Coronavirus Lombardia, 55 nuovi casi e un morto

Un morto e 55 nuovi casi. Sono i numeri delle ultime 24 ore in Lombardia relativi all'emergenza Coronavirus. Secondo quanto reso noto dalla Regione, dei 55 nuovi casi 9 sono 'debolmente positivi' e 13 sono emersi a seguito di test sierologici. Da ieri è stato registrato anche un nuovo decesso, che porta il totale delle vittime della pandemia in Lombardia a 16.807. I guariti/dimessi in tutto sono 73.512 (+110), i pazienti in terapia intensiva sono 9 (+2) e i ricoverati non in terapia intensiva 158 (+10).

Questi i nuovi casi per provincia: Milano 17 (di cui 9 a Milano città); Bergamo 11; Brescia 11; Como 1; Cremona 1; Lecco 0; Lodi 1; Mantova 2; Monza e Brianza 5; Pavia 2; Sondrio 1; Varese 3.