Animali esotici, è davvero possibile tenerli in casa?

Fotogramma /Ipa

Parrocchetti, ma anche serpenti, iguane, tartarughe e pesci. Da ormai qualche anno in Italia, accanto ai 'classici' cani e gatti, si è infatti diffusa la moda degli animali esotici come novelli animali domestici. Ma è davvero possibile tenerli in casa? Sì, ma solo in alcuni casi e sempre e comunque nel rispetto dell'animale e delle leggi.

A spiegare perché tuttavia sarebbe meglio non farlo, è il Gruppo Italiano Civette. "Secondo la legge italiana - si legge sul sito - non è possibile tenere (per ovvie ragioni) animali considerati specie protetta. Tra gli animali che è possibile tenere in casa ci sono alcune specie di serpenti, le iguane, i pesci tropicali, le tartarughe e alcune specie di volatili particolari come il pappagallo, anche se la legge vieta l’utilizzo della gabbia". Ma cosa bisogna sapere prima di prendere un animale esotico? "Decidere di prendere in casa propria un animale esotico - spiega ancora il Gruppo Italiano Civette - è un grande passo. Se i futuri proprietari di cani e gatti dovrebbero loro stessi informarsi molto bene prima di accogliere Fido per essere a conoscenza delle sue esigenze e delle sue caratteristiche di razza, chi decide di mettersi in casa un’iguana, dovrebbe essere ancora più consapevole. Ogni animale esotico - spiega - ha le proprie caratteristiche e le proprie necessità. Alcuni devono stare in ambienti con una specifica umidità, altri devono mangiare solo ed esclusivamente certi alimenti. Bisogna anche prendere in considerazione le sue necessità di movimento: è impensabile pensare di costringere un animale in una gabbia tutta la vita solo perché noi esseri umani sentiamo l’esigenza di possederlo".

"Un altro aspetto a cui si dovrebbe prestare particolare attenzione - sottolinea ancora il Gruppo Italiano Civette - è quello della sicurezza, sia in termini di sicurezza dei membri della famiglia che in termini di sicurezza dell’animale che dovremo accudire. Essendo animali esotici, nati per vivere in un ambiente selvatico, bisogna mettere in conto che potrebbero esserci delle problematiche nella loro gestione quotidiana. Le nostre case possono rivelarsi delle trappole mortali per loro, così come i loro artigli o i loro denti possono essere un problema per la nostra pelle delicata. Attenzione ovviamente alla presenza di bambini, ancora più in pericolo e meno in grado di capire la complessità di un animale esotico".

Per l'Enpa, che sul tema ha lanciato un appello, "sono molti di più di quanto si possa immaginare gli animali esotici comprati ed ospitati nelle case italiane. L’appello pressante dell’Enpa è di evitare di comprarli, per non alimentare un mercato peraltro ancora molto florido, in cui gli animali sono sempre sfruttati commercialmente; infatti molti muoiono durante la cattura o il trasporto dai paesi d’origine ed i superstiti sono condannati a vivere in ambienti inadatti e quasi sempre prigionieri in gabbie, teche o recinti, come pure i soggetti appartenenti ad una specie che si riesce a far riprodurre in allevamenti; e quando fuggono o vengono abbandonati vanno spesso incontro a morte certa oppure, se riescono miracolosamente ad ambientarsi, entrano in conflitto con la fauna selvatica locale che, a sua volta rischia spesso l’estinzione per causa loro".