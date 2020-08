Meteo, incognita Ferragosto

Dopo un agosto iniziato all'insegna dell'estrema variabilità, tra roventi ondate di caldo e insidiosi break temporaleschi anche molto intensi, ci avviciniamo alle settimane centrali del mese, da anni caratterizzate da stabilità atmosferica. A dirci che tempo farà quest'anno nella giornata simbolo dell'estate è Mattia Gussoni, esperto de iLMeteo.it.

Per poter dare una risposta dobbiamo fare riferimento al quadro sinottico europeo, dove si muovono le principali figure di alta e bassa pressione. A quanto risulta dalle ultime proiezioni ufficiali, per la seconda decade di agosto dovrebbe tornare a farci visita l'anticiclone subtropicale, che tenderà ad estendersi dall’interno del continente africano fino ad abbracciare il bacino del Mediterraneo. Anche l'Italia si troverebbe dunque nell'area anticiclonica, con tempo in gran parte soleggiato e con temperature in deciso aumento.

C'è però l'incognita di Ferragosto: dal 13-14, infatti, le condizioni meteo saranno contraddistinte dal braccio di ferro tra una vasta area depressionaria sospinta da correnti fresche e instabili, posizionata tra la Penisola Iberica e il Golfo di Biscaglia, e un anticiclone ben saldo sul bacino del Mediterraneo. Le conseguenze non tarderanno a farsi sentire con un aumento dell'instabilità e rovesci temporaleschi su Alpi e Prealpi già nella giornata di venerdì 14. Qualche fenomeno riuscirà a sconfinare fin sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Copione simile anche a Ferragosto, con possibili temporali specie durante le ore pomeridiane, in particolare sull'arco alpino in locale estensione alle aree confinanti. Sul resto dell'Italia invece, grazie alla presenza dello scudo anticiclonico, prevarranno condizioni meteo tipicamente estive con tanto sole e valori termici diffusamente oltre i 32/34°C. Localmente ci aspettiamo punte massime fin verso i 35/36°C in Toscana, Puglia e zone interne delle due isole maggiori.

Così, il Ferragosto 2020 potrebbe essere una giornata leggermente diversa rispetto al recente passato, specie su alcune regioni. Negli ultimi 10 anni, infatti, secondo l’archivio climatico de iLMeteo.it, la giornata di Ferragosto è trascorsa all'insegna del sole e del caldo su buona parte del Paese. In base ai dati raccolti, la temperatura media sulle città del Nord è stata di circa 29°C, con l'unica eccezione dell'estate del 2014, quando un fronte temporalesco portò scompiglio sull'arco alpino e poi anche sulle vicine pianure. Anche al Centro-Sud questa giornata si è festeggiata quasi sempre con tanto sole e con valori oltre i 30/32°C, salvo nel 2018 quando una bassa pressione in discesa dal Nord Europa ha guastato i piani portando piogge e temporali. E quest'anno, la tradizione sarà rispettata?