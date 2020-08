Covid, 6 positivi al Billionaire di Briatore

Flavio Briatore (Foto Fotogramma)

Di Alisa Toaff

Sono sei le persone risultate positive al Coronavirus, ''tra loro ci sono sia dipendenti che ospiti del 'Billionaire'''. E' quanto spiega all'Adnkronos il dottore Marcello Acciaro, responsabile dell'Unità di crisi regionale che sta gestendo i casi di Covid nel nord Sardegna. Altre 57 le persone, sempre dipendenti del noto locale di Flavio Briatore, che ''via via stanno eseguendo i tamponi'', prosegue Acciaro che tiene a precisare che ''nessuna delle persone risultate positive al Covid è in terapia intensiva''.

"Abbiamo molti positivi -ammette Acciaro- giovani non sardi provenienti da Ibizia e dalla Grecia. I posti letto sono vuoti, abbiamo appena una decina di persone ricoverate in ospedale. Non c'è nessuna emergenza sanitaria. Basta con le fake news e con questo allarmismo. Ci stiamo attenendo a tutte le indicazioni del Governo che, individuato il problema forse con un po' di ritardo, ci ha detto di fare i tamponi a tutte le persone che arrivano da zone a rischio: da Malta, dalla Spagna, dalla Grecia, e dalla Croazia''.

''Abbiamo inoltre attivato: 2 aero pit stop a Olbia e ad Alghero, 1 a Porto Torres, 2 boat pit stop a Portisco e Alghero per gli yatch, e 1 pit stop per gli automobilisti provenienti da Sassari e Olbia''. Infine Acciaro lancia un messaggio ai virologi: "I giovani che sono positivi al Covid dovrebbero essere trattati subito con la clorochina per evitare che le loro condizioni di salute si aggravino! Sia io che altri medici come me pensiamo che non appena accertata la positività del paziente questo debba essere trattato subito sin dal primo giorno invece noi li mandiamo a casa. Chiedo ai virologi di fare in fretta e di trovare al più presto una terapia efficace, non si può curare un paziente col Covid con la Tachipirina!''.