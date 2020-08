Papà Gioele posta video: "Così cercavano mio figlio?"

Adnkronos

"Questo video me l'hanno mandato. Non so cosa pensare...lo stavano cercando così a mio figlio?". E' la denuncia su Facebook di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele, il bimbo ritrovato senza vita nei boschi di Caronia (Messina). Nel video si vede un operatore tv che segue e riprende un militare che fa le ricerche del piccolo nelle campagne di Caronia.