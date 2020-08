Coronavirus, in Lombardia 119 nuovi casi e nessun decesso

Foto Fotogramma

Nessun decesso e 119 nuovi casi di Coronavirus. Sono i dati della Lombardia riferiti alle ultime 24 ore. La Regione fa sapere che sono 9.879 i tamponi effettuati, per un totale complessivo di 1.501.157. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 196, in tutto 75.901. I pazienti in terapia intensiva sono 15, lo stesso numero di ieri, mentre sale di 5 unità il numero delle persone ricoverate non in terapia intensiva, 15. Zero contagi nelle ultime 24 ore a Cremona e Lodi. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 37 (di cui 19 a Milano città); Bergamo: 5; Brescia: 25; Como: 15; Cremona: 0; Lecco: 1; Lodi: 0; Mantova: 2; Monza e Brianza: 6; Pavia: 6; Sondrio: 1; Varese: 5.