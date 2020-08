Briatore, San Raffaele: "Positivo a tampone per Covid"

(Fotogramma)

L'Irccs ospedale San Raffaele di Milano comunica che Flavio Briatore "si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo".

"Di conseguenza - spiegano dal San Raffaele Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D'Aloia, direttore professioni sanitarie - al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati".

L'ospedale ribadisce che "la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio".

Briatore: "Covid? Ho solo una prostatite"

Briatore, Scanzi: "Si arrampica sugli specchi, non ci prenda per c..."