Sgarbi contro Gassmann, scintille per mascherine a Sutri

(Fotogramma)

Vittorio Sgarbi contro Alessandro Gassmann. Al centro, l'ordinanza del sindaco di Sutri sull'uso delle mascherine. "Quando sei nel comune di Sutri, governato da cosetto nervosetto, e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare per mandarlo affanculo?", il tweet di Gassmann, a cui Sgarbi ha replicato con un post su Facebook.

"Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che portare la mascherina passeggiando da soli o con la propria moglie è una forma di demenza", scrive il parlamentare-sindaco. "Non c’è niente di più contagioso di temere di contagiarsi soltanto quando si è finito di mangiare, a bocca aperta. Bisogna fingere come fanno gli attori. Una cosa è certa: per andare a fare in culo è necessaria la mascherina perché non si rispettano le distanze", conclude.