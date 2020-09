Scuola, "usare mascherine chirurgiche"

(Fotogramma)

Per i ragazzi che si apprestano a rientrare a scuola saranno raccomandate "le mascherine chirurgiche, per la loro maggior sicurezza e perché 'usa e getta'". Sono - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - le nuove indicazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts), in fase di elaborazione in queste ore. Bocciate dunque le 'mascherine di comunità', di recente protagoniste di una campagna promossa sui social dagli esperti dell'Oms.