Strage Bologna, Bolognesi: "Non abbiamo tolto foto Fresu, si vuole solo alzare polvere"

"E’ una cosa pretestuosa che serve solo per alzare della polvere". Così, parlando all’AdnKronos, il presidente dell’Associazione familiari delle vittime del 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi, riguardo al caso della foto di Maria Fresu sollevato da Laura, cugina della giovane madre di 23 anni morta nella strage di Bologna con la figlia Angela, di 3 anni.

"La foto non c’è mai stata, non abbiamo tolto niente - sottolinea Bolognesi -. A questo punto, parlando con la famiglia, abbiamo inserito anche la foto. Perché prima c’era il nome, ma la foto non c’è mai stata". Sulla vicenda, aggiunge, "non credo ci sia tutta questa confusione. E’ una cosa pretestuosa che serve per fare della fuffa, come dicono dalle nostre parti. Per alzare della polvere".

