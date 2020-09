Bologna, positiva al covid va al test di medicina: denunciata

Fotogramma /Ipa

Era positiva al Covid ma ha violato la quarantena perché voleva sostenere il test di ingresso alla facoltà di Medicina, alla fiera di Bologna. La ragazza, una 19enne arrivata in auto da Macerata con la madre, è però stata fermata prima di fare l’esame dalla polizia, che l’ha denunciata per delitto colposo contro la salute pubblica.

A far scattare l’allarme, ieri mattina, attorno alle 8, un alert arrivato nel database della polizia, dopo che in albergo erano stati registrati i documenti delle due donne. Gli agenti hanno quindi contattato madre e figlia che si trovavano in piazza della Costituzione, in attesa che la ragazza iniziasse il test. La 19enne ha confermato agli agenti che ad agosto si era sottoposta a due tamponi, entrambi positivi, e il 5 settembre ne aveva fatto un altro, di cui era in attesa dell’esito. Tuttavia si era comunque recata a Bologna per fare il test d’ingresso. Le due donne hanno affermato di non aver fatto soste durante il viaggio e di aver sempre indossato la mascherina, senza avere altri contatti. Ora la19enne, con la madre, si trova in un Covid-hotel in quarantena.