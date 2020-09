Mascherine h24 e test per chi arriva, nuova ordinanza della Sardegna

(Fotogramma)

Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato nella tarda serata di oggi una nuova ordinanza che prevede la registrazione di chi arriva nell’Isola nel sito della Regione o con la app Sardegna sicura, includendo il risultato negativo di un test sierologico o molecolare eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza o una autocertificazione con le stesse informazioni. L’ordinanza prevede anche l’obbligo di indossare la mascherina h24 anche all’aperto nei luoghi in cui non sia possibile garantire il distanziamento di almeno un metro.