Incendio Ancona, sul tetto del Comune un 'aspirapolvere d’aria'

(Adnkronos)

Sul tetto del Comune di Ancona dalle 3 della notte scorsa c’è un ‘aspirapolvere dell’aria’ che l’Arpam ha allestito in una posizione strategica per misurare le emissioni della coltre di fumo ancora adesso ben visibile in lontananza. All’interno ci sono dei filtri già cambiati e che Arpam ha consegnato ai propri laboratori così da avere un campionamento efficace. Individuato qui un punto strategico, anche come altezza, il macchinario è stato sistemato provvisoriamente in base agli esiti attesi già per la giornata di domani.