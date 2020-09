Ricciardi: "Per ora restiamo su quarantena a 14 giorni"

(Fotogramma)

"Al momento la linea è quella prudenziale del mantenimento dei 14 giorni" di quarantena. Lo precisa Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a SkyTg24 all'indomani dell'incontro del Cts su questo tema.

"E' stata avviata la discussione sulla base di due documenti internazionali. Il primo della Francia, che ha ridotto in una maniera che ci ha lasciato estremamente perplessi" la quarantena "a 7 giorni, e in questo modo si perde una quantità enorme di soggetti infetti. E poi della Germania che ha proposto di abbassarla a 10 giorni. Siamo rimasti" d'accordo di valutare queste ipotesi, "anche se permane sia da parte dell'Oms che dell'Ecdc l'indicazione a 14 giorni. Entrambe queste istituzioni ci dicono che, se si abbassa la durata - ricorda Ricciardi - si arriva a perdere il 10%" dei casi, "e in una situazione come quella francese, questo significa che si perdono 1000 casi al giorno". "Al momento la linea è questa, ma abbiamo anche detto che è importante che queste decisioni vengano prese con un coordinamento internazionale. Queste misure non possono essere prese dai singoli Paesi", conclude.

"Due settimane per capire impatto epidemiologico riapertura scuole"