Fiumicino, finanziere trovato ferito in parcheggio caserma: è grave

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' stato trovato in gravi condizioni nel parcheggio della caserma, ferito al petto da un colpo d'arma da fuoco. Un maresciallo della Guardia di finanza è stato soccorso questo pomeriggio nel parcheggio della caserma di Fiumicino e ora è ricoverato in gravi condizioni a Roma: era vicino alla sua auto, la pistola accanto a lui. Indagini in corso sulla dinamica: al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, non si esclude che possa essersi trattato di un tentativo di suicidio.