Fondi Lega, nelle carte spunta anche il nome di Tito Tettamanti

Fotogramma

C'è il nome del finanziere svizzero Tito Tettamanti, fondatore del gruppo Fidinam specializzato nella consulenza fiscale internazionale con la creazione di strutture offshore e secondo alcuni ritenuto vicino alla rete sovranista del Ticino, nelle carte dell'inchiesta milanese sui fondi della Lega in riferimento alla presunta compravendita gonfiata della sede di Lombardia Film Commission, che ha portato ai domiciliari i tre commercialisti vicini al Carroccio, Michele Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni.

Tettamanti, in rapporti con l'ex stratega della campagna elettorale di Donald Trump, Steve Bannon, che ha ospitato nella sua villa in Svizzera, non è indagato nell'inchiesta e il suo nome emerge in un'informativa della Guardia di Finanza del 19 maggio scorso, in merito a Fidirev, società fiduciaria per mezzo della quale sarebbero transitati parte degli 800mila euro, per poi essere trasferiti in un conto svizzero intestato a una fiduciaria panamense.

"Nel periodo di interesse investigativo (2017-2018) Fidirev Società Fiduciaria S.r.l. è risultata indirettamente partecipata dalla Fidinam Group Holding Sa (Svizzera) - si legge nell’informativa - attraverso l’interposizione di svariate persone fisiche e giuridiche, tra cui Fidirevisa Italia S.p.a., Fidinam Services et Participations Sa (Lussemburgo) e Fidinam Sa (Svizzera)".

"La Fidinam Group Holding Sa (Svizzera) - prosegue l’informativa della Gdf - è risultata proprietaria anche di parte del capitale della Fidinam Partecipazioni Sa (Svizzera), tra i cui 'azionisti' ('shareholder') vi è Tettamanti Tito. Sul sito www.fidinam.com/chi-siamo alla figura di Tettamanti vengono attribuiti i ruoli di 'fondatore' e 'presidente onorario del Gruppo Fidinam'. Dalle ulteriori ricerche estese alle fonti aperte, il nominativo di Tettamanti compare all’intero di alcuni articoli di cronaca giudiziaria".