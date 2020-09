Suarez, intercettazione: "Stipendio da 10 milioni, deve passare l'esame"

(Fotogramma)

"Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1". E' una delle intercettazioni contenute nel decreto di sequestro probatorio emesso dalla procura di Perugia in relazione alle presunte irregolarità nell’esame di italiano per la cittadinanza del calciatore Luis Suárez.

"Ma non coniuga i verbi, parla all'infinito..." emerge dall'intercettazione. E, ancora: "L'abbiamo instradato bene, sta memorizzando parte dell'esame", "mi dici tu quale voto ci do e via".