Covid, Zaia: "Tampone a tutti i cittadini di Vo' Euganeo"

Foto Ipa/Fotogramma

"Le disposizioni sono atte a creare un cordone sanitario intorno a Vo' Euganeo, anche con misure straordinarie. Tranquillizzo la cittadinanza, dicendo che in via preventiva abbiamo deciso di far fare tampone a tutti i cittadini di Vo Euganeo, a tutti coloro che si presenteranno nei ricoveri ospedalieri del Veneto, con sintomi influenzali importanti". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ospite della trasmissione 'Porta a Porta'.

"Siamo davvero una macchina da guerra, qui in Veneto abbiamo l'artiglieria pesante. Stiamo infatti testando 780 mila studenti e controllando oltre 95 mila operatori. In totale abbiamo riscontrato solo 85 positivi, un'incidenza dello 0,002 per cento rispetto al totale degli studenti", rimarca il governatore veneto. "E poi - conclude - questi positivi hanno contratto il virus nei luoghi di aggregazione e non negli istituti dove tutto sta andando alla perfezione".