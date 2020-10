Covid Lazio, 261 nuovi casi: record di tamponi

(Fotogramma)

Oggi nel Lazio si registrano 261 casi, di cui 112 a Roma, a fronte di un record di quasi 14mila tamponi, mentre sono 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando in una nota che continuano i "controlli a tappeto delle Asl per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle Rsa e case di riposo".

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 36 i casi nelle ultime 24h e di questi 16 sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi, una donna di 97 anni e un uomo di 82. Nella Asl Roma 2 sono 49 casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono casi di rientro dalla Romania, dieci sono i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 3 sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Grecia, sette casi con link ad un cluster noto dove è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e nove sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi, un uomo di 93 anni e un uomo di 81 anni.

E ancora: nella Asl Roma 4 sono 17 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Lombardia, uno individuato al test sierologico e quindici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Romania, uno dall’Albania e uno con link dalla Sardegna. Tredici i contatti di casi già noti e isolati. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e quattordici i casi con link al cluster di Villa Maria dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nelle province si registrano 62 casi e zero decessi nelle ultime 24h.

Complessivamente nel Lazio sono 7.725 i casi attualmente positivi a Covid-19, con 711 ricoverati, a cui si aggiungono 47 pazienti in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 6.967, i guariti sono 8.607 e i decessi 933. Il totale dei casi esaminati è pari a 17.265.