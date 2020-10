Covid, "a Latina +155% casi, nuove misure necessarie"

Foto Fotogramma

"L’ordinanza del presidente" della Regione Lazio con le nuove norme per la provincia di Latina "è una misura necessaria per contenere i numeri del virus, che nell’ultima settimana hanno fatto registrare un aumento considerevole in rapporto alla popolazione residente. Le misure richieste dalla Asl e contenute nell’ordinanza sono destinate a garantire il contingentamento e il distanziamento sociale, per prevenire un ulteriore aumento dei casi". Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a fronte di "un incremento del 155% dei casi nell’ultima settimana".

"Confidiamo in uno spirito di collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati e nell’attivazione degli opportuni controlli da parte delle Istituzioni preposte. E’ indispensabile, in questa fase - rimarca - rispettare queste regole che non vogliono minimamente essere punitive, ma di prevenzione per evitare ulteriori e più gravose limitazioni sull’intera provincia".

