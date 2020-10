Azzolina: "Contagiati 2.348 studenti e 402 professori"

(Fotogramma)

Gli studenti che risultano positivi al Covid-19 alla data del 3 ottobre sono 2.348, si tratta dello 0,037%. Mentre tra il personale docente ci sono 402 casi positivi (lo 0,059%). Il personale non docente che risulta positivo è lo 0,079% (144 casi). Sono le cifre che riferisce la stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina attraverso un post su Facebook, specificando che i dati sono raccolti attraverso il monitoraggio realizzato con i dirigenti scolastici e confrontato con l’Istituto Superiore di Sanità.

"Siamo convinti che la scuola sia un luogo più sicuro e più protetto di altri. Perché a scuola ci sono regole precise che studenti e studentesse stanno seguendo in maniera ordinata, grazie anche all'impegno di tutto il personale scolastico. Ce lo conferma il fatto che i 'focolai scolastici', classificati dall'Istituto Superiore di Sanità siano numericamente poco significativi. I casi di positività al virus ci sono e ci saranno è inevitabile. Ma le misure che abbiamo introdotto ci permettono di individuarli tempestivamente, compresi i casi asintomatici che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo".

"Ora dobbiamo fare il massimo sforzo per avere rapidità nei test e circoscrivere le quarantene, limitando così i disagi alle famiglie e garantendo a tutte le scuole una buona organizzazione della didattica. Resta fondamentale mantenere comportamenti responsabili. Per questo rinnovo il mio appello alla prudenza non solo dentro ma anche e soprattutto fuori da scuola", conclude la ministra.