Covid, Rezza: "Essere estremamente prudenti in questa fase"

(Fotogramma)

"In questa fase bisogna essere estremamente prudenti, evitare aggregazioni sia pubbliche che private, utilizzare sempre la mascherina, adoperare misure di distanziamento fisico e curare l'igiene della mani". E' il commento di Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, ai risultati del monitoraggio Iss-ministero dei casi di Covid-19 di questa settimana.

"Aumenta - ha sintetizzato Rezza - per la decima settimana consecutiva il numero di casi Covid-19 nel nostro Paese. Questa volta un po' più rispetto alle scorse settimane. L'Rt supera di poco l'unità. Si registrano focolai, casi sporadici in tutte le Regioni italiane. E il numero di ricoveri ospedalieri tende ad aumentare anche se non si registra un sovraccarico delle terapie intensive".