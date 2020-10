Crisanti: "Nel Cts manca il meglio delle università"

(Fotogramma)

"C'è a mio avviso un problema di Cts, non tanto nella composizione quanto nella assenza: è possibile che non ci siano le migliori menti dell'università italiana?". Sono le parole del professor Andrea Crisanti a Mezz'ora in più.

"In Inghilterra, con tutti gli sbagli che fanno, nei comitati scientifici ci sono persone che sono espressione politica del governo ma ci sono anche persone che sono espressione della cultura scientifica del paese. Io cerco di evitare polemiche personali. Il viceministro Sileri aveva fatto una proposta giusta e operativamente corretta per portare all'interno una serie di esperienze maturate sul campo. Era una proposta sensata, è stata ignorata", afferma.