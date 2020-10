Covid, immunologa Viola: "Bene decisioni su test rapidi e quarantena"

(Foto Fotogramma)

"I tempi di quarantena e isolamento si accorciano! I test rapidi entrano nella diagnostica! Questo a dimostrare che non c'è nessun conflitto nella scienza, ma solo un normale dialogo e confronto che poi porta ad una visione condivisa". Così, in un post su Facebook, l'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola si dice "molto, molto soddisfatta per queste decisioni" indicate dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus.