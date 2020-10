Crisanti: "Chi ha detto 'virus è morto' ha fatto terrorismo"

(Fotogramma)

"Il terrorismo lo ha fatto chi ha detto che il virus era morto". Sono le parole del professor Andrea Crisanti, in collegamento con Dritto e Rovescio. "Ho detto che un lockdown a Natale era nell’ordine delle cose se i contagi continuavano ad aumentare a un ritmo incontrollato. Ho parlato di Natale perché in quel periodo le scuole sono chiuse e molte attività vanno a ritmo ridotto. Chiaramente, il lockdown potrebbe prevenire una serie di assembramenti. E' una cosa che stanno considerando anche altri paesi, come Inghilterra e Francia", aggiunge.