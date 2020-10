Covid, in Campania quasi 1400 nuovi casi

(Fotogramma)

Lieve flessione dei nuovi contagi in Campania. Il dato di oggi parla di 1.376 positivi (ieri 1.410), di cui 55 sintomatici e 1.321 asintomatici, su 14.256 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 25.819, mentre sono 766.187 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che sono stati registrati 2 nuovi decessi legati al coronavirus, con il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza che sale a 501, superando così quota 500. Sono 199 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 8.453.

Sono 78 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Aumentano i posti letto di terapia intensiva complessivi su base regionale, secondo quanto previsto dall'unità di crisi nell'ambito della rimodulazione dei posti letto dedicati a pazienti Covid: oggi sono 113, il piano prevede l'attivazione di 301 posti letto. Sono 849 i posti letto di degenza occupati, 32 in più rispetto a ieri. I posti letto di degenza complessivi presenti su base regionale sono 904 (64 in più rispetto a ieri).