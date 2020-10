Burioni: "Ricoveri aumentano, invertire tendenza o sono guai"

(Fotogramma)

"Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai". Roberto Burioni commenta così, su Twitter, i dati odierni relativi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il virologo dell'Università San Raffaele in particolare fa riferimento a "+ 545 ricoverati e +47 in terapia intensiva anche oggi". I nuovi casi da ieri sono stati oltre 9300. Burioni, in un altro messaggio, manifesta preoccupazione per le difficoltà di tracciamento denunciate dall'Ats Milano: "Non va bene".