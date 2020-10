Covid Lazio, oggi 1.251 nuovi casi

Foto Ipa/Fotogramma

Sono 1.251 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di oltre 21mila tamponi effettuati, e 16 i morti registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Migliora il rapporto tra i tamponi e i positivi che è 5,7%. Inoltre, rispetto a ieri si registrano altri 107 guariti.

Nel Lazio sono 18.531 i casi attualmente positivi a Covid-19, i pazienti ricoverati sono 1.293, cui si aggiungono 131 pazienti in terapia intensiva, e 17.107 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 10.020, i decessi a 1.070 e il totale dei casi esaminati è pari a 29.621.

Il valore Rt regionale è 1,38, più basso a Roma e più alto nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina. D'Amato fa sapere che presto ci sarà un bando per richiamare in servizio medici volontari andati in quiescenza disponibili a rientrare, soprattutto anestesisti e medici del contact tracing.