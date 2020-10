Covid, in ospedale Fiera Milano il primo paziente: un 50enne

(Foto Policlinico Milano)

"E' stato ricoverato il primo paziente nel Padiglione del Policlinico in Fiera a Milano. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, proveniente da un ospedale del milanese. Il paziente è già stato sottoposto direttamente in Fiera ad approfondimenti diagnostici, compresa una Tac al torace e all'encefalo". Lo comunicano dalla Fondazione Irccs Policlinico di Milano, precisando che "nelle prossime ore sono attesi ulteriori ricoveri, secondo le indicazioni del Coordinamento per le Terapie intensive di Regione Lombardia".

Nel Padiglione sono operativi oggi "3 medici anestesisti e 3 infermieri del Policlinico, oltre al personale logistico e di supporto, a copertura delle 24 ore".

In questa fase, ricordano dal via Sforza, "al Padiglione Fiera è attivo un primo modulo da 14 posti letto di terapia intensiva gestiti dal Policlinico di Milano, a cui la Regione ha affidato il coordinamento clinico dell'intera struttura. Ulteriori posti letto, già pronti, potranno essere resi disponibili in base alle necessità indicate dal Coordinamento regionale e all'andamento del numero di contagi".

Secondo quanto precisa la Fondazione Irccs Policlinico di Milano, che coordina la gestione clinica del Padiglione in Fiera, "il numero di medici e infermieri" operativi in questo momento "è proporzionale ai pazienti ricoverati, è già disponibile ed è tutto personale del Policlinico. Quindi nelle prossime ore non saranno più 3 medici anestesisti e 3 infermieri, ma sono destinati a crescere".