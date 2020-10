Covid Piemonte, da lunedì scatta il coprifuoco

(Fotogramma)

Scatta anche in Piemonte il coprifuoco notturno per contenere il diffondersi dell’emergenza Covid. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, in accordo a quanto apprende l’Adnkronos con il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di introdurre da lunedì dalle 23 alle 5 del mattino il divieto di spostamento.

In Piemonte oltre 2030 nuovi contagi e 9 decessi

Questo pomeriggio Cirio ha incontrato i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni di categoria per fare il punto della situazione alla luce, anche, dell’incremento dei contagi, e al termine della riunione si è deciso di adottare l’ordinanza a partire da lunedì.