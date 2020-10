Nuovo Dpcm, Galli: "Unica chance per evitare lockdown totale"

(Fotogramma)

"E' evidente che la situazione impone interventi drastici e che questi sono necessari ora per vedere dei risultati che avremo solo allo scadere dei prossimi 15 giorni. Un intervento importante adesso è l'unica chance per evitare una chiusura totale". Lo afferma all'Adnkronos Salute Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, tenendo a precisare di "non aver letto la bozza" del nuovo Dpcm "e di fare fatica ad entrare nel merito delle decisioni". Ma - aggiunge "un segnale molto importante va dato e questo mi sembra tale".

Quanto alle singole decisioni che verranno adottate, Galli esprime un auspicio: "Mi auguro che non si instauri la solita discussione infinita che in questo momento finirebbe per creare più confusione di quanto ci si possa permettere".