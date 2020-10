Covid Lombardia, "aumento esponenziale malati in pronto soccorso"

Foto Fotogramma

"Purtroppo, siamo di fronte ad una seconda grave emergenza. Vogliamo rappresentare ai cittadini lombardi cosa sta realmente accadendo negli ospedali della nostra regione. L'aumento repentino dei contagi ha raggiunto il livello soglia che determina uno stress sul sistema ospedaliero. Cosa significa lo stress del sistema ospedaliero? Significa fare i conti con un aumento quotidiano 'esponenziale' di malati Covid-19 che arrivano in pronto soccorso". E' il grido d'allarme lanciato dai pronto soccorso della Lombardia. A parlare per tutti è Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 dei pronto soccorso lombardi.

Alcuni dei malati che arrivano in questi reparti di emergenza urgenza, racconta Bertolini, "hanno urgente bisogno di ossigeno per respirare e talora necessitano di presidi ventilatori tipo casco per Cpap e, nei casi peggiori, ricorrono alla ventilazione meccanica in terapia intensiva".