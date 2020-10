Sgarbi e la cena di gruppo: "Dpcm qui non vale"

(dalla pagina Fb di Vittorio Sgarbi)

Vittorio Sgarbi come sindaco di Sutri non sembra intenzionato ad adeguarsi alle disposizioni dell'ultimo Dpcm. "Nell’autoproclamata Repubblica del Sutristan, i Dpcm di Conte non hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante “Da Giuseppi” (inaugurato proprio oggi) si cena ben oltre la mezzanotte...", scrive su Facebook il parlamentare, postando la foto di una cena a cui partecipano 8 persone.