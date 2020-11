Covid Italia, Zampa: "Drammatica congiuntura per molti giorni"

Afp

La "drammatica congiuntura di questi giorni", che osserviamo sul fronte dell'epidemia di Covid-19 in Italia, "sarà così ancora per molti giorni perché purtroppo gli andamenti matematici e i modelli ci insegnano questo". Lo ha affermato Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, intervenuta a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1, invitando a non immaginare che - stando così adesso le cose - a dicembre la situazione potrà cambiare radicalmente.

"Quando si comincia a registrare un rallentamento della crescita" della curva epidemica, "purtroppo arrivano in quel momento tutti coloro che non ce la fanno e che sono" un effetto di quanto avvenuto nei "15 giorni precedenti. E' evidente che, nella misura in cui abbiamo molto riempito le terapie intensive di casi molto gravi, oggi stiamo pagando il prezzo di 2-3 settimane fa", spiega così Zampa l'aumento di morti da Covid-19 che continua nonostante i segnali positivi registrati in queste ore sul fronte contagi.

"Lo sforzo che si sta facendo è quello di governare contemporaneamente da un lato il Covid, quindi l'epidemia, mantenendo dall'altro lato quel minimo di apertura possibile. Si chiama convivenza con il virus che è l'obiettivo che ci eravamo dati", sottolinea.