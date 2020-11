Burioni: "Notizie su vaccino covid, sembra un sogno"

(Fotogramma)

"Sembra di essere in un sogno". Il professor Roberto Burioni si esprime così sui risultati raggiunti da Pfizer e Moderna nello sviluppo di vaccini contro il coronavirus.

"In questi giorni preferisco parlare di notizie molto buone. La migliore è quella relativa al vaccino Moderna che ha dato risultati sostanzialmente identici", a quelli del vaccino Pfizer, dice nello studio di Che tempo che fa. "C'è un’ùialtra buona notizia, la Pfizer ha completato lo studio di Fase 3 con 170 individui infettati, solo 8 erano stati vaccinati. Due fonti indipendenti ci confermano la possibilità di avere un vaccino con efficacia superiore al 90%, sembra di essere in un sogno. Non avremmo mai pensato di avere qualcosa di così buono e così presto. Non sono certo che non si aumenti la capacità produttiva, quindi sarebbe bene essere preparati perché la soluzione potrebbe arrivare prima del previsto", aggiunge riferendosi alla situazione italiana.