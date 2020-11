Covid Calabria, 444 nuovi contagi e 5 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 444 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria resi noti oggi secondo il bollettino. Si registrano altri cinque morti.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 335.526 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 342.983 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 13.896 (+444 rispetto a ieri), quelle negative 321.630. Questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 433 ricoverati (+7), 47 persone in terapia intensiva (+2), 3.616 guariti/dimessi (+169) e 222 morti (+5). Gli attualmente positivi sono 10.058.