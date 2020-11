Vaccino covid, Burioni: "Dati? Non ci si può lamentare"

Fotogramma

Rispetto al vaccino anti coronavirus, "le aziende hanno reso pubblici i loro protocolli (cosa senza precedenti). FDA terrà una riunione pubblica il 10 dic (altra cosa senza precedenti). Sono d'accordo che più dati pubblici si hanno e meglio è, ma al momento non ci si può lamentare". Questa l'opinione di Roberto Burioni, in risposta a un utente su Twitter, che commenta il dibattito in Italia sulla vaccinazione per Covid.