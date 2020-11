Covid Italia, 16.377 contagi e 672 morti

(Fotogramma)

Sono 16.377 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo le ultime notizie contenute nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 672 morti che portano il totale a 55.576 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 130.524 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.744, con un calo di 9 unità.

CAMPANIA - Sono 1.626 i casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 14.286 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all'11,3%. Dei 1.626 nuovi positivi, 195 sono sintomatici e 1.431 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 155.319, mentre sono 1.586.159 i tamponi complessivamente analizzati.

PUGLIA - Sono 1.101 i nuovi casi positivi e 30 i morti oggi in Puglia secondo i dati diffusi nel bollettino. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle ultime notizie fornite dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi nella Regione sono stati registrati 4.151 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.101 casi positivi: 515 in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 87 nella provincia Bat, 198 in provincia di Foggia, 65 in provincia di Lecce, 162 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione.

LOMBARDIA - Sono 1.929 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo le ultime notizie contenute nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 208 morti che portano il totale a 21.855 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

BASILICATA - Sono 282 i nuovi casi positivi e 11 i decessi in Basilicata nelle ultime 48 ore. La task force regionale comunica che nei giorni 28 e 29 novembre sono stati processati 2.119 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 282 (e fra questi 261 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.041 i nuovi casi da coronavirus in Emilia Romagna secondo le ultime notizie contenute nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 39 morti che portano il totale a 5.753 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

VENETO - Sono 2.003 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. 34 i morti in 24 ore. Complessivamente sono 145.592 gli infetti da inizio dell'epidemia, riferisce la Regione Veneto.

PIEMONTE - Sono 1.185 i nuovi casi da coronavirus in Piemonte secondo le ultime notizie contenute nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 85 morti che portano il totale a 6.239 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

MARCHE - Sono 252 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1913 tamponi: 955 nel percorso nuove diagnosi e 958 nel percorso guariti. I positivi sono 252 nel percorso nuove diagnosi (17 in provincia di Macerata, 80 in provincia di Ancona, 131 in provincia di Pesaro-Urbino, 8 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 9 da fuori regione).

TOSCANA - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 893 su 10.383 tamponi molecolari e 1.027 test rapidi effettuati". Lo ha scritto, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato sui nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. "Siamo fieri delle donne e uomini che ogni giorno e notte salgono sulle ambulanze e auto mediche - ha aggiunto Giani, pubblicando la foto di un infermiere in tuta anti Covid - Dall'inizio dell'emergenza lavorano senza sosta con turni logoranti per dare il massimo nella lotta al virus. A loro va il nostro più grande ringraziamento".

SARDEGNA - In Sardegna, secondo l'ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale, si registrano 329 nuovi contagi da covid 19 (157 rilevati attraverso attività di screening e 172 da sospetto diagnostico) e 8 decessi (444 in tutto).