Covid, Arcuri: "Vaccino per 60 milioni di italiani entro settembre"

''Se i tempi saranno rispettati penso che entro settembre potremo vaccinare fino a 60 milioni di italiani''. Lo dice il commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più'. ''Nell'ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno l'autorizzazione ai sei vaccini in fase finale di sperimentazione tra la fine di gennaio 2021 e marzo 2022 avremo 202 milioni di dosi di vaccino in Italia. Quindi se la pianificazione sarà rispettata in 15 mesi avremo 202 milioni di dosi'', aggiunge, prima di ribadire che "i vaccini approvati da Ema e da Aifa saranno efficaci ed efficienti per definizione''.