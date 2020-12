Arcuri: "Assembramenti in città sono insopportabili"

"Oggi ovunque ci sono foto dei centri delle città con assembramenti insopportabili". Il commissario straordinario Domenico Arcuri commenta così le immagini relative alla presenza di molte persone nei centri di numerose città italiane. "Dobbiamo fare l’ultimo sacrificio. Un appello ai cittadini: non ci fate più vedere le foto che abbiamo visto oggi. Dobbiamo evitare che la terza ondata abbia luogo, sarebbe complicato iniziare la campagna di vaccinazione con un inasprimento della curva dei contagi", dice intervenendo a Che tempo che fa.

Covid, Arcuri: "Vaccini in padiglioni a forma di fiore, simbolo rinascita"

"Le misure messe in campo finora sono all’insegna del buon senso e dell’equilibrio, lo saranno anche le prossime. Da 17 giorni abbiamo un contenimento crescente della curva dei contagi, è il risultato delle misure messe in campo all’inizio di novembre. Il rallentamento è visibile ma non ancora soddisfacente. La cancelliera Merkel, di fronte a 500 morti in un giorno, in Germania ha deciso il lockdown totale fino al 10 gennaio", afferma ancora.