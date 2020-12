Fabio Volo a Fedez: "Beneficenza si fa in silenzio"

Fotogramma

"Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri". Fabio Volo non ci sta: il gesto di Fedez, che ha distribuito cinquemila euro in pacchetti da cinque raccolti sul suo canale Twitch, non è piaciuto allo scrittore e conduttore, che durante il 'Volo del Mattino' è tornato sul gesto plateale del rapper. "Questi argomenti mi fanno andare fuori di testa, la beneficenza non era qualcosa che si faceva in silenzio", ha aggiunto il conduttore.